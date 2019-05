Fichage de données personnelles pour Monsanto : le groupe Bayer présente ses "excuses"

Le géant allemand de la chimie est soupçonné d'avoir constitué des fichiers sur les positions de personnalités à propos des pesticides.

Le groupe Bayer a présenté ses excuses, dimanche 12 mai, après les révélations en France d'un fichage illégal pour le compte de sa filiale Monsanto de centaines de personnalités concernant leur position sur les pesticides et les OGM. "Après une première analyse, nous comprenons qu'un tel projet ait suscité des inquiétudes et des critiques. Ce n'est pas la manière avec laquelle Bayer chercherait à dialoguer avec les différents groupes d'intérêt et la société et nous présentons en conséquence nos excuses", écrit le géant allemand dans un communiqué.

L'entreprise explique qu'elle va demander à un cabinet juridique externe "d’enquêter d'évaluer les allégations." Et rappelle qu'elle "ne tolère pas les comportements contraires à l'éthique".

Une enquête préliminaire ouverte

Selon France 2 et Le Monde, à l'origine de ces révélations, ce fichier secret de 200 noms de journalistes, politiques, dirigeants d'organisations professionnelles ou scientifiques, date de novembre 2016 et provient d'une fuite du cabinet de lobbying et de relations publiques Fleishman-Hillard,"mandaté par Monsanto pour l'assister dans sa défense du glyphosate".

Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire. Elle vise les délits de "collecte de données personnelles par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite", "enregistrement de données à caractère personnel sensible sans l'accord de l'intéressé et transfert illicite de données à caractère personnel" et de "traitement automatisé de données personnelles sans déclaration préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés".