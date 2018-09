Feuilleton : Inde, la route des épices (5/5)

Le voyage touche à sa fin. Sur la route historique des épices, ils découvrent finalement des rizières et des canaux d'eau douce. On les appelle "Backwaters", un lieu-clé du commerce des épices à l'époque où les bateaux étaient le seul moyen de transport. Aujourd'hui, les seules embarcations qui circulent accueillent seulement les touristes. En cuisine, l'équipage prépare un repas à base d'épices aux vertus thérapeutiques. Des graines de moutarde dans un peu d'huile, du curcuma et du yaourt, entre autres. Un ravissement pour le corps comme pour l'esprit.

Du thé aux épices pour la France

Breton d'adoption, notre chasseur d'épices retrouve sa famille en Inde. Son voyage s'achève aussi avec un butin impressionnant qui servira à un mélange maison : gingembre, anis étoilé, clous de girofle... Les sachets seront ensuite vendus, notamment pour faire du chai, thé indien à base d'épices, grâce à une recette 100% familiale.

