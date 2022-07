Environnement : les résultats encourageants des panneaux solaires dans les vergers allemands

Au-dessus des pommiers, de l'électricité. Une expérimentation sur 3 000 m2 a lieu en Allemagne, et pourrait révolutionner la production d'énergie renouvelable. Dans son exploitation près de Bonn (Allemagne), Christian Nachtway avait besoin de protéger ses cultures contre les fortes pluies et les épisodes de grêle, de plus en plus fréquents. "L'idée est très claire : il faut protéger nos cultures. Et si on peut faire une combinaison avec la production d'énergie solaire dont on peut profiter ensuite, on a une superbe synergie", confie ce dernier.

Une petite révolution

Les panneaux solaires sont semi-transparents, et laissent passer 50 % de la lumière du soleil. L'expérimentation est supervisée par une équipe de scientifiques. "Pour le moment, on est très content du développement des arbres, et des fruits aussi. C'est exactement ce qu'on attendait", assure Jürgen Zimmer, chercheur à l'université d'Hohenheim (Allemagne). Selon un institut de recherche allemand, l'ensemble des besoins en électricité du pays pourrait être satisfait en recouvrant seulement 4 % des surfaces agricoles par des panneaux solaires.