Environnement : les agriculteurs manifestent à Paris contre les restrictions liées aux pesticides

Pointant des contraintes trop restrictives concernant les pesticides, les agriculteurs, accompagnés de tracteurs, sont venus manifester à Paris, mercredi 8 février. Le journaliste Arnaud de la Taille fait le point sur la situation, en direct de la capitale.

Des contraintes trop restrictives. C’est ce qui poussent les agriculteurs à manifester dans les rues de Paris, mercredi 8 février. Sur place, le journaliste Arnaud de la Taille fait le point sur la situation. "C’est le nombre de pesticides mis à disposition pour leur culture qui est en baisse, et cela met en danger la production agricole française. C’est pour ça que la FNSEA et différents syndicats agricoles appellent à manifester mercredi 8 février dans Paris", explique Arnaud de la Taille.

2 000 agriculteurs attendus

Un appel entendu par les professionnels du secteur, venus en nombre dans la capitale. "Près de 500 tracteurs sont attendus dans la capitale, 2 000 agriculteurs et plusieurs cortèges se sont élancés et devraient arriver à la Porte de Versailles aux alentours de 8h30, pour ensuite défiler dans la capitale et arriver sur les coups de midi aux Invalides, à côté du ministère de l’Agriculture, pour faire entendre leur voix", poursuit le journaliste.