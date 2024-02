Environnement : comment utiliser moins de pesticides dans les champs ?

Certains agriculteurs multiplient les techniques pour se passer autant que possible de produits chimiques dans leurs exploitations. Exemples.

Certains professionnels se sont lancés dans la recherche d’alternatives pour réduire l’utilisation de pesticides et d’engrais et limiter les risques sur l’environnement et la santé. Au milieu des pêchers en fleurs, Juan Carlos Asencio, un arboriculteur, retire les mauvaises herbes au pied des arbres. Il utilise une désherbeuse mécanique. "Dans la saison, on arrive à faire ça entre six et huit passages", dit-il, soit "deux à trois plus de temps" que pour le désherbage chimique.

L’IA au service de l’agriculture

Il multiplie les efforts et les solutions, comme des abris pour les animaux qui mangent les insectes ou des produits naturels contre les parasites. Malgré toutes ces techniques, il n’a réduit ses pesticides que de 30%. Il est selon lui difficile de s’en passer totalement et il regrette d’avoir "peu d’accompagnement dans ces sujets-là". De nouvelles technologies font également leur apparition. En Haute-Garonne, les engrais ont ainsi été réduits sur une exploitation grâce à une intelligence artificielle, qui analyse des images satellites.