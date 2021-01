En Meurthe-et-Moselle, un coup de pouce financier pour les associations d'aide alimentaire

La venue de l'hiver et les restrictions sanitaires prises dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 ont accru les besoins des associations d'aide alimentaire qui enregistrent une hausse du nombre de personnes dans le besoin en ce début d'année 2021. Pour faire face, le département de Meurthe-et-Moselle a décidé d'accorder une hausse des subventions aux associations de lutte contre la pauvreté présentes sur son territoire. En échange, ces dernières iront s'approvisionner directement chez les agriculteurs lorrains.

"Il s'agit de produits de base pour lesquels en période hivernale, nous avons plus de difficultés d'approvisionnement, donc nous achetons principalement des légumes, mais aussi des œufs, des produits protéinés qui nous manquent actuellement y compris dans nos ramasses", confie Philippe Julien, de la Banque alimentaire de Meurthe-et-Moselle.

Même son de cloche chez le Secours populaire local, qui fait face à un afflux de familles et d'étudiants dans le besoin. "C'est intéressant pour nous, car on a des produits frais et en même temps on favorise les circuits courts. On n'est pas obligé de déplacer des camions etc.", dit Phlippe Gilain, membre de cette association.