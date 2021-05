Écologie : le fléau des algues vertes en Bretagne

Les Bretons expriment un ras-le-bol contre le fléau des algues vertes. Elles s'accumulent sur les plages et dégagent des gaz toxiques. Une association lance une pétition et appelle les candidats aux régionales à s'en occuper. La Cour des comptes pointe la responsabilité de l'État.

C'est comme un oiseau de mauvais augure, formé par les traces d'algues vertes sur les baies bretonnes. Elles prolifèrent comme jamais : plus 30 % d'algues vertes échouées en moyenne par rapport à ces 20 dernières années. Une véritable marée verte. "Elle se déchire en petits morceaux, elle peut augmenter sa masse de 30 % par jour", explique Yves-Marie Le Lay, militant écologiste. Elles sont nocives à terme : elles dégagent de l'hydrogène sulfuré, toxique et mortel à hautes doses.



En cause, la pollution de l'eau

Pourquoi ce problème est-il aussi fréquent depuis des dizaines d'années ? En Bretagne, les algues vertes envahissent régulièrement huit baies. Dans ces zones, les éleveurs de porcs et de bovins ont dû fortement baisser leurs émissions d'azote, qui se transforment en nitrate dans l'eau, la cause principale des algues vertes. L'enjeu, pour les éleveurs, est donc limiter les fuites d'azote dans l'eau. La Cour des comptes dénonce des aides financières trop faibles pour les éleveurs, et les contrôle dans les fermes ont chuté de 73 % en dix ans.