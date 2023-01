DIRECT VIDEO - Comment mangerons-nous demain ? Le débat du Talk de franceinfo

Urgence écologique, modes de consommation ou encore mondialisation : qu’est-ce que nos habitudes alimentaires disent de nous et comment évoluent-elles lorsque que le monde change ? C'est le sujet du Talk franceinfo. Tous les soirs à partir de 18 heures, Manon Mella et ses invités débattent avec les internautes de la chaîne Twitch de franceinfo.

Le fait de manger est souvent considérer comme un acte banal que l'on répète plusieurs fois par jour. Or, depuis plusieurs décennies maintenant, les acteurs de l'industrie de l'alimentation, de la gastronomie et certains chercheurs en sciences sociales ont démontré que manger peut-être éminemment politique. Que ce soit à l'aune de nos pratiques alimentaires, du développement du goût dans l'enfance ou par les choix de consommation des individus : l'alimentation est une loupe par laquelle les groupes sociaux et culturels peuvent être décryptés.

Manon Mella reçoit dans le Talk Emilie Laystary, journaliste et autrice du "Petit traité de la bouffe" disponible aux éditions Marabout et le sociologue Claude Fischler pour en discuter.

Manger est politique

Bien que manger soit cet acte quotidien dont l'objectif initial est d'assurer notre survie, cette activité biologique revêt également un caractère culturel, social et souvent politique. Pour reprendre les mots du chef Florent Ladeyn, cité par Emilie Laystary dans son ouvrage : "Manger, c'est voter trois fois par jour."

L'alimentation est en effet un miroir de nos modes de consommation, des inégalités sociales mais aussi de l'évolution du monde contemporain. Entre homogénéisation des goûts et individualisation des habitudes alimentaires, à quoi ressemblera la table de demain ?

