Désintox. Il n\'est pas prouvé que les pesticides soient responsables de cancers du sein

« Vous vous rendez compte tous les cancers. Vous vous rendez compte qu’une femme sur dix est touchée par le cancer du sein. C’est dû à quoi ça ? C’est dû aux pesticides ».

L’affirmation de Ségolène Royal est mal passée auprès des cancérologues, notamment le président de la Ligue contre le cancer, qui a rappelé sur Twitter que « les causes reconnues des cancers du sein sont l’obésité, l’alcool, le tabac, le Traitement Hormonal de la Ménopause, peut-être (pas prouvé) les perturbateurs endocriniens. Les gènes de prédisposition. »

Les pesticides ne sont pas cités comme l’un de ces principaux facteurs. En 2013, l’Institut national de la santé et de la recherche médicale s’est intéressé à leur cas et considérait qu'à ce stade de la recherche, on ne peut pas « conclure à un effet des pesticides dans l’apparition de cancers du sein », comme l’a fait Ségolène Royal. Interrogé par Désintox, le professeur en toxicologie, Xavier Coumoul souligne que « l’expertise de l'Inserm de 2013 a clairement indiqué que les pesticides pouvaient être associés à trois types de cancer : les cancers de la prostate, un certain type de lymphome de maladie du sang et de myélomes multiples ».

Après un week-end de rappels scientifiques, l’ancienne ministre a finalement reconnu sur France Inter avoir parlé trop vite.

