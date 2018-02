Des producteurs lancent un label "zéro résidu de pesticides" pour les fruits et légumes frais

Chaque produit vendu sous ce label ne devra pas présenter plus de 0,01 mg de pesticide au kilo.

Des producteurs maraîchers et arboriculteurs ont annoncé, mercredi 7 février, la création d'un nouveau label garantissant au consommateur "zéro résidu de pesticides" sur leurs fruits et légumes. Le logo tout rond, blanc sur fond vert, va être apposé sur les fruits et légumes qui répondent aux critères d'un cahier des charges contrôlé et vérifié de façon indépendante, assure le président du collectif Nouveaux champs créé par sept maraîchers et arboriculteurs français.

NOUVEAU. Lancement de la gamme Ail - Zéro résidu de pesticides. pic.twitter.com/PSlhqm1lrW — Aulx du Sud-Ouest (@Lionel_Foubert) 24 octobre 2017

Un concept différent du bio

Le concept "zéro résidu de pesticides" est différent du bio : les fruits et légumes ont le droit de pousser sur des substrats nutritifs qui sont interdits en agriculture bio, laquelle n'admet que les cultures en pleine terre. Les fertilisants minéraux et les produits de biocontrôle sont autorisés. Mais tous les produits chimiques de synthèse sont interdits, comme le glyphosate, ou les produits néonicotinoïdes tueurs d'abeilles. Finalement, et après contrôle, chaque produit vendu sous ce label "garantira au consommateur qu'il ne présente pas plus de 0,01 mg de pesticide au kilo", assure le président du collectif Nouveaux champs.