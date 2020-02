Cuisine : les secrets de la soupe de poisson

Dans la baie de Quiberon dans le Morbihan à 4 heures du matin, seuls les phares du palangrier permettent de voir les bouées qui cachent les casiers. "Il faut être rapide, car il y a du courant, du vent et ça peut être vite compliqué", confie un pêcheur. La pêche est sportive. Les marins pêcheurs pêchent le congre à plus de 20 m de profondeur. C'est un poisson de fond de très grande vitalité et très coriace.

Le congre est très souvent dégusté dans la soupe

Le congre est une espèce abondante soumise à aucun quota. Les conserveries bretonnes utilisent en majorité ce poisson. Le congre, qui a la chair ferme et blanche est très souvent dégusté dans la soupe de poisson. Thierry Jourdan, le directeur de la conserverie "la Quiberonnaise" livre les secrets de la recette de la soupe de poisson de son père qui date des années 1970. "Il y a du thym, du romarin, du fenouil, du persil et du laurier également et même du safran. La soupe de poisson a un fumet parfumé avec les épices. Le congre est parfait pour faire de la soupe", indique-t-il.