Un peu de glace aux rillettes ? Des éleveurs laitiers de la Sarthe inventent un nouveau parfum

Dans la Sarthe, il est désormais possible de déguster une délicieuse glace aux rillettes. Une production inventée par des éleveurs qui leur permet de faire face à la crise laitière, rapporte France Bleu Maine.

Avec le retour des beaux jours, les glaces sont à nouveau les stars de nos desserts. Vanille, chocolat, fraise ou encore pistache ? Des goûts trop classiques pour un couple d'éleveurs laitiers installé dans la Sarthe. Ils ont lancé une production de glaces aux rillettes, la spécialité locale, indique France Bleu Maine.

"Ce n'est pas écœurant, c'est très doux et léger. Les gens ont été surpris, mais agréablement surpris", se réjouit Patrice Riauté, éleveur à Parcé-sur-Sarthe. La recette est simple, détaille sa compagne Catherine : "De la rillette, du lait, du sucre, du jaune d’œuf. J'ai tout mis en verrine, c'est plus pour l'apéritif".

Un argument commercial

L'idée est venue au couple lors du dernier "Printemps des Rillettes". "Au départ, c'était une plaisanterie. On a lu le règlement et on s'est dit 'Pourquoi pas une glace à la rillette ?'", explique Patrice Riauté. Lui et sa femme faisaient déjà des glaces artisanales depuis six mois, avec 80 parfums différents.

Ils ont investi 200 000 euros pour créer un laboratoire à glaces. Une manière de diversifier leur activité pour faire face à la crise laitière. "Ça fait trois à quatre ans qu'on souffre énormément. On cherchait quelque chose pour trouver un deuxième élan et valoriser notre métier", précise Patrice Riauté. Un litre de lait leur rapporte désormais 50 centimes, contre 35 auparavant.