Salon de l'agriculture annulé : un coup dur pour le public et les agriculteurs

La plus grande ferme de France gardera ses portes fermées. La prochaine édition du Salon de l’agriculture, qui devait se tenir en février 2021, a été annulée en raison de l’épidémie de coronavirus en France. Les 60 000 visiteurs habituels vont devoir se faire une raison. "C’est quand même une tradition en France, donc c’est vrai que c’est dommage. C’est un rendez-vous annuel qui est assez sympathique, mais on comprend bien que les conditions sont particulières", reconnaît une passante.

4 000 animaux, 1 400 éleveurs

Le Salon de l’agriculture est également l'occasion de découvrir des animaux que l’on a peu l'habitude d’admirer. Au total, ils sont 4 000 à être présents sur place et 2 800 participent au concours agricole. "Ils sont jugés sur leur morphologie et leur conformité à la race", souligne la journaliste Christelle Méral, sur le plateau du 13 Heures, mercredi 14 octobre. 1 400 éleveurs présentent leurs bêtes mais il faut aussi compter chaque année sur les 1 000 exposants qui montrent 22 000 produits et vins, en espérant recevoir l’une des 5 480 médailles.

