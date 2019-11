Loi alimentation : les agriculteurs ne s'y retrouvent pas

La loi Egalim, dite "loi Alimentation", devait améliorer la rémunération des agriculteurs. Mais Laurent Courtois, éleveur, a coutume de dire qu'il se fait tondre par la grande distribution : le prix de vente de ses vaches vendues au kilo n'a pas bougé en un an et il a toujours du mal à se verser un Smic. "Pour vivre convenablement de notre métier, il faudrait vendre nos bêtes 4,5 euros, en moyenne. Aujourd'hui, on est à 3,5 euros. Il y a de la colère : il faut que tout le monde joue le jeu", affirme-t-il.

Déception du monde agricole

Un constat d'échec pour une loi qui se voulait ambitieuse: interdire les ventes à perte pour mieux rémunérer les agriculteurs. Résultat, au rayon frais, les prix ont augmenté de 1,2% en moyenne. Mais les éleveurs affirment ne pas en avoir vu la couleur. Exception: la filière laitière, où le prix des 1 000 litres de lait est passé de 320 euros à 330 euros. Quelques pièces de plus avalées par la hausse des charges.

