VIDEO. Une arnaque aux vaches laitières promet un rendement cinq fois supérieur au livret A

Ces sites internet vous proposent des placements au rendement exceptionnel, entre 6 et 12% et qui rapporteraient 5 fois plus qu'un livret A. Le principe : investir dans quelques vaches. Ces placements sont présentés comme étant très intéressants et sans risque. En réalité, ce sont des arnaques, tout est faux. À côté de Lyon, ce petit fils d'agriculteurs a été séduit par l'une de ces offres. "Le principe était d'acheter un certain nombre de vaches et chaque vache rapporte. Plus vous achetez des vaches, plus votre rendement va augmenter", explique-t-il. Une fois achetées, les vaches devaient être louées à des agriculteurs. Son placement devait lui rapporter 9 000 euros par an.

Des vaches qui n'existent pas

En fait, les vaches n'existent pas. Les sites d'arnaque prétendent travailler avec un groupe agricole mayennais. "Ils ont usurpé notre identité et continuent d'arnaquer des gens qui ont envie d'investir et de donner un petit coup de main à l'agriculture", explique l'agriculteur Xavier Marteau.

Le JT

Les autres sujets du JT