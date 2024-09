Crise agricole : "La situation est très grave", assure Christian Convers, secrétaire général de la Coordination Rurale

La nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard a affiché, lors de la passation de pouvoir, un soutien indéfectible au monde agricole. Un discours salué par Christian Convers.

Nommée à son premier poste ministériel, Annie Genevard, figure des Républicains, est attendue sur plusieurs dossiers dans un secteur agricole en crise. "On va rencontrer la nouvelle ministre de l’Agriculture demain. Vous avez bien vu qu'il n’y a pas grand-chose qui s'est passé. Beaucoup de discours, mais pas beaucoup d’actes derrière. Déjà la nouvelle ministre parle de respect alors que jusqu'à maintenant nous étions catalogués soit à l’extrême droite soit à l’extrême gauche. Elle tient un discours plus respectueux", a loué Christian Convers, secrétaire général de la Coordination Rurale

Un projet de loi à l’arrêt

"On connaît la situation économique de la France. On ne rêve pas non plus. Mais la situation agricole est très grave", a-t-il déclaré. Le projet de loi d’orientation agricole, réécrit à la suite du mouvement des agriculteurs, est à l'arrêt en raison de la dissolution. "Tout ce qui est simplification administrative, réduire les interdits, c'est ce qu'on demande depuis un moment", a ajouté le secrétaire général de la Coordination Rurale.

