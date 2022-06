Consommation : une pénurie de beurre est à craindre

De nombreux produits manquent en rayon et ce n’est sans doute pas terminé. En effet, les consommateurs français pourraient avoir de plus en plus de mal à se procurer du beurre.

Comme la moutarde et l’huile, c’est un incontournable des tables françaises, mais le beurre pourrait disparaître des supermarchés. Les consommateurs sont pourtant unanimes quant à sa nécessité : "C’est indispensable, je vais quand même en acheter", réagit une femme tandis qu’une autre explique : "Le matin, je mange des tartines avec du beurre, quand je cuisine, je ne mets pas d’huile, je mets du beurre. Eh oui, j’en consomme beaucoup." Le beurre ne rapporte pourtant pas beaucoup aux producteurs, qui préfèrent se tourner vers le fromage.



Une trop faible production de lait

Si le beurre n’est plus autant produit qu’auparavant, c’est aussi à cause de la production de lait qui baisse sans cesse avec la sécheresse qui sévit partout sur la planète. Une offre qui diminue donc alors que les consommateurs en réclament toujours plus. Lorsque la demande augmente et que l’offre diminue, ce sont les prix qui grimpent. Les acteurs des produits laitiers veulent tirer un bénéfice substantiel de la hausse du cours des matières grasses qui permettent la fabrication du beurre.