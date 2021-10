Consommation : comment expliquer les hausses de prix dans les rayons alimentaires ?

Les rayons alimentaires sont au cœur d'une envolée des prix. Quels produits sont concernés ? Depuis un an, les œufs ont déjà augmenté de 3,4%, les pâtes de 2,9 % et les fruits et légumes de 5%. Cette hausse pourrait se poursuivre et toucher d'autres aliments, notamment les produits transformés. En effet, le coût des matières premières pour les fabricants explose.

De mauvaises récoltes en raison de la météo

C'est le cas dans la biscuiterie Les Escalettes de Montpellier (Hérault). "La farine a augmenté de 20%, et après, par rapport au beurre, c'est une augmentation en moyenne de 15% à notre charge", explique Adrien Briu, cofondateur de l'entreprise. Désormais, produire 100 grammes de petits gâteaux lui coûte 15 centimes de plus. De quoi réduire considérablement sa marge. Cette hausse de prix s'explique notamment par de mauvaises récoltes en raison de la météo, cette année. Par exemple, les fruits ont été durement touchés par le gel en France. De plus, il faut ajouter la hausse du coût du transport ou encore des emballages.