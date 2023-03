Congrès de la FNSEA : Christiane Lambert passe la main, saluée par les adhérents du puissant syndicat agricole

Après six années intenses, la présidente de la FNSA a passé la main sous les applaudissements lors du congrès du syndicat agricole qui se tenait à Angers mercredi.

Au congrès de la FNSEA, qui s’achève jeudi 30 mars à Angers, la présidente Christiane Lambert passe la main, après six années plutôt intenses. La soirée de mercredi a été l'occasion de saluer son travail : standing ovation pour Christiane Lambert, saluée par le président de la FDSEA du Maine-et-Loire, Emmanuel Lachaize, qui accueille le congrès : "Une personne fidèle, tellement humaine, d'une exigence de tous les instants." Un moment d’émotion pour Christiane Lambert, qui était bien plus combative juste avant : "C'est une honte de manifester dans le seul but de détruire et d'engager le pays dans un climat de violence", dénonçait-elle à la tribune, quelques minutes plus tôt.

Un seul candidat déclaré pour lui succéder

Les méga-bassines seront le combat de son successeur, Arnaud Rousseau, seul candidat déclaré qui sera formellement désigné le 13 avril. Elle en a mené, des combats : en plein Covid, le président de la République reprend à son compte son expression : la souveraineté alimentaire. "Un tournant d'abord parce que les agriculteurs s'expriment à nouveau sur l'alimentation…", souligne Christiane Lambert devant ses adhérents.

Alors, dans les allées du congrès, tous lui reconnaissent les mêmes qualités : "Une dame très engagée, une grande travailleuse", "C'est quelqu'un qui a su fédérer", "Elle a su rendre l'agriculture un peu plus acceptable par les gens quand on traversait des crises", "Elle avait des portes ouvertes au ministère : cela permettait aussi de faire avancer les dossiers", décrivent des participants.

Même son opposant de toujours, la Confédération paysanne, lui reconnait cette force de travail et de persuasion. Avant d’ajouter, perfidement, que sous sa présidence, la FNSEA avait accompagné la disparition du monde paysan.