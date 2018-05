Commerce équitable : les français soucieux de bien rémunérer les producteur nationaux

Le commerce équitable "made in France" se vend bien. il représente environ un tiers du marché. "S'il y a 20 ou 25 centimes d'écart sur un produit de qualité, ce n'est pas énorme. Mes clients ne regardent pas le prix, ils préfèrent la qualité, et si le produit est bon, ils reviennent", assure Jean-Luc Gauran, gérant de l'Intermarché de Saint-Clar (Gers).

Au moins 40% du prix de vente revient au producteur

Si le commerce équitable permet aux consommateurs de disposer de produits de qualité, il assure aussi une rémunération plus égalitaire de l'ensemble de la chaîne de production. Ainsi, au moins 40% du prix de vente revient au producteur, 27% aux magasins, et 15% à la société de commerce équitable. Pour la Société coopérative et participative (SCOP) Ethiquable, située dans la campagne du Gers et engagée depuis 15 ans dans le domaine, le commerce équitable est un marché porteur. À ce jour, la SCOP réunit un peu plus de 300 petits producteurs locaux, 35 produits "made in France", et dispose d'une forte croissance : environ 30 % chaque année.

Le JT

