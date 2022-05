Climat : un maraîcher picard face à la sécheresse

Depuis un mois, la terre de François Delporte, maraîcher bio, attend la pluie. "Elle est bien sèche, on voit que ça manque d'eau", confie-t-il. Pour que la situation ne tourne pas à la catastrophe, il doit irriguer au plus juste. Le fenouil, qui supporte mal le stress hydrique, nécessite deux arrosages de deux heures par semaine. D'autres plantes, en revanche, peuvent attendre. "On doit orienter notre réflexion là-dessus beaucoup plus que les années d'avant", explique François Delporte.

Des craintes pour l'avenir

L'agriculture biologique connait déjà une situation compliquée, avec des ventes en chute de 11% en 2021. Le maraîcher a réussi à maintenir ses tarifs pour garder sa clientèle, mais le spectre de la sécheresse pourrait tout changer. "Ça nous coûte plus cher en électricité parce qu'il faut faire tourner des pompes (…), et on a aussi un temps de travail affecté à l'irrigation en ce moment", détaille-t-il. Si la situation venait à durer, il serait contraint d'augmenter ses prix.