Chine : le décor sublime des rizières en terrasses de Yuanyang

Vu du ciel, le spectacle est saisissant. Les rizières dessinent un patchwork de reliefs en s’étendant sur des kilomètres. À Yuanyang, ces rizières en terrasses à flanc de montagne offrent un décor "féerique", selon les mots d’une habitante. Il aura fallu 1300 ans pour sculpter 17 000 hectares de terrasses. La plantation du riz se fait en mai dans des rizières remplies d’eau, la moisson démarre en octobre pour un mois et demi. De l’eau jusqu’aux genoux, des paysans coupent les tiges six heures par jour. On les appelle les sculpteurs de montagne.



Du riz au milieu des canards et des poissons

Les méthodes et les gestes sont les mêmes depuis des générations. Chaque récolte nourrit 150 000 personnes chaque année. La plupart des habitants de cette région montagneuse vivent de la culture du riz blanc ou rouge. En début de récolte, il n’est pas rare que soit proposé sur les marchés des bols de ce nouveau riz, cultivé sans pesticides. La riziculture est très spéciale, avec une méthode traditionnelle dans laquelle le riz pousse au milieu des canards et des poissons. À la fin de la récolte, canards, riz et poissons se retrouvent dans les assiettes.