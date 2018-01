Chine : l'embargo do bœuf levé

"Nous, Français et Chinois, sommes capables de faire en sorte que notre planète soit à nouveau grande et belle", a déclaré Emmanuel Macron lors de son voyage présidentiel en Chine, lundi 8 janvier. Dans le même temps, le président français a fait lever l'embargo chinois sur la viande bovine française. L'embargo était imposé depuis 2001, suite à la crise de la vache folle. D'ici six mois, l'embargo sera donc levé.

13 500 litres d'eau nécessaire pour un kilo de boeuf

En Chine, le marché du boeuf est en plein essor, porté par la demande de la classe moyenne. Une bonne nouvelle pour les éleveurs français, d'autant plus que la consommation de boeuf baisse de de 5% par an en France. Pourtant, pour produire un kilo de boeuf, il faut 13 500 litres d'eau. De plus, la consommation de viande est la première source d'émission de CO2 devant les transports.