Champignons : récolte record dans le sud-est !

Comme un parfum d'automne. La récolte des champignons a déjà démarré au Tignet, dans les Alpes-Maritimes. "Ça ne fait qu'une demi-heure qu'on est là et on a déjà un bon petit paquet", note un cueilleur de chanterelles qui s'imagine déjà faire des sauces avec ses trouvailles. Tous relèvent que la saison a commencé cette année avec un peu d'avance. Normalement, la récolte a lieu vers la mi-octobre dans cette région. "C'est la première fois que j'en vois autant", relève un habitué.

Compenser le manque à gagner de l'an passé

Les champignons poussent à foison. La situation exceptionnelle est le résultat de conditions particulièrement favorables cet été : "La chaleur et la terre humide", comme l'explique Christian Boselli, un champignonniste. "Il pleut tous les après-midi", ajoute-t-il. L'homme est producteur depuis 25 ans. Il cultive des champignons de Paris et des pleurotes dans un tunnel. Mais la rentabilité est faible et il est essentiel pour lui de récolter les champignons qui poussent dans la nature. Cela tombe bien, car le cru de cette année s'annonce exceptionnel. Il espère compenser son manque à gagner de l'année dernière dû aux sécheresses.

