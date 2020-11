Cévennes : les châtaignes obtiennent le label AOC

C’est l’un des fruits de l’automne. La France produit environ 12 000 tonnes de châtaignes chaque année. La variété du massif des Cévennes vient d’obtenir le label Appellation d’origine contrôlée (AOC). Les filets ont été soigneusement disposés sous les châtaigniers. À l’heure de la récolte, Camille Fages et son employé n’ont plus qu’à replier, souffler les feuilles et commencer le tri. Les arbres des Cévennes ont entre 150 et 200 ans, et produisent une trentaine de variétés.

400 familles vivent de la châtaigne

"Les gens sont habitués aux gros fruits qu’on trouve souvent dans les grandes surfaces. Mes châtaignes sont traditionnelles des Cévennes, donc elles sont beaucoup plus petites mais beaucoup plus sucrées, donc ma demande augmente pour ce type de châtaigne", rapporte Camille Fages. Environ une tonne de ses fruits arrive chaque année à la coopérative, où elles sont transformées. 400 familles vivent de la châtaigne dans les Cévennes, et chaque producteur vient trier lui-même sa récolte. Et toutes les productions s’écoulent très bien.

