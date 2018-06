Biocarburants : menace de blocage sur les raffineries

Le monde paysan annonce le blocage de plusieurs raffineries dès le lundi 10 juin. La culture du colza serait menacée en France. Les exploitants agricoles redoutent l'arrivée de l'huile de palme pour alimenter le marché des biocarburants. "Ça viendra concurrencer directement l'huile de colza. De plus, ça amène une production qui ne répond à aucune norme. On demande aujourd'hui aux agriculteurs français de cultiver d'une manière respectueuse de l'environnement. Et de l'autre côté, on va importer de l'huile de palme qui vient de l'autre bout du monde et qui engendre de la déforestation en Asie du sud", déplore Florian Barge, de la Fédération française des producteurs d'oléagineux et de protéagineux.



Une concurrence indirecte

Le gouvernement aurait donné son accord pour l'importation d'au moins 400 000 tonnes d'huile de palme par an à destination d'une bioraffinerie Total. Cette concurrence indirecte n'est pas acceptée par les syndicats agricoles. Le blocage des agriculteurs n'est pour l'instant prévu que sur trois jours.

