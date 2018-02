Arizona : les fermes de la démesure

Au pied des montagnes de l'Arizona, en plein milieu du désert, une immense ferme s'étend sur 600 hectares. Des champs de céréales entourent les nombreux enclos qui abritent les 3 600 vaches de cet élevage géant. Une surface qui permet de préserver suffisamment d'espace pour ces animaux, qui ne donnent jamais l'impression de vivre les uns sur les autres. Jim Boyle est le genre d'éleveur qui ne circule qu'en voiture pour rendre visite à ses bêtes. Toutes ses vaches laitières sont réparties selon leur âge, ce qui lui permet de mieux gérer leur alimentation : "Ici, on a quatre parcs avec 1 200 vaches. Ces enclos de part et d'autre bénéficient chacun d'un régime différent, on adapte les recettes en fonction des besoins des vaches. Malgré le nombre, on arrive à faire de la microgestion en termes de vitamines, de nutriments, et farine d'amidon", assure-t-il.

Une partie de l'alimentation pousse d'ailleurs juste à côté des enclos, dans des champs. Ici, Jim cultive des dizaines d'hectares de légumineuses et de maïs. Les repas des animaux sont servis à la pelleteuse. Chaque monticule correspond à un aliment différent : luzerne, paille d'orge... La pelleteuse prélève une quantité précise de chaque sorte d'aliment avant de tout mélanger dans une grande bassine. On y ajoute de l'eau, puis il est temps de servir le troupeau, à l'aide d'une machine agricole. Jim nous garantit que ses vaches ne mangent que des ingrédients naturels, mais ce n'est pas forcément le cas partout aux États-Unis. En fait, cela ne dépend pas de la taille de la ferme, mais de la philosophie des éleveurs.





