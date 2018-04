Après le scandale du Fipronil, un label "œufs de France" bientôt dans les supermarchés

Ce nouveau dispositif a été présenté mercredi 25 avril par l’interprofession des œufs. Il garantit des produits de qualité avec un cahier des charges strict.

Une carte de France avec des oeufs à l'intérieur. C'est le logo que vous croiserez dans les rayons des supermarchés à partir de septembre 2018. Présenté mercredi 25 avril, ce nouveau label garantit la traçabilité des produits. Il est calqué sur le modèle déjà existant de la viande de veau, de boeuf, de porc, de lapin, ou encore des pommes de terre.

"Ce logo garantit l’origine des œufs : les poules sont nées et élevées en France et les œufs sont pondus, conditionnés et transformés en France, promet Philippe Juven, le président de l’interprofession de l’œuf (CNPO), à l'initiative de ce dispositif.

Pour les acteurs de la profession, il était temps d'agir, un an après le scandale des oeufs contaminés du Fipronil. Pourtant interdit chez des animaux destinés à la consommation, cet insecticidea été retrouvé dans un produit antiparasitaire "falsifié", le DEGA 16, utilisé dans plusieurs élevages de volailles aux Pays-Bas et en Belgique. Au total, une vingtaine pays de l'Union européenne, de la France à la Roumanie, en passant par l'Allemagne et la Suède, ont été touchés.

Privilégier les élevages "au sol", "en plein air" ou "bio"

La filière, qui produit 15 milliards d'oeufs chaque année en France, s'engage à ce qu'une poule sur deux soit élevée autrement que dans des cages d'ici 2022. La filière prévoit d'investir "au moins 277 millions d'euros" pour arrêter la production de près de 9 millions de poules élevées actuellement en cage, et les remplacer par des élevages "au sol", "en plein air" ou "bio".

L'objectif est de tenter de répondre aux demandes de la grande distribution qui a pris des engagements publics en ce sens ces derniers mois, sous la pression des associations de défense des animaux. Parmi elles, L214, qui recense scrupuleusement l'ensemble des engagements pris par la distribution au cours des derniers mois.