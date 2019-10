Allemagne : mobilisation nationale des agriculteurs

Le centre-ville de Hanovre (Allemagne) complètement paralysé. Mardi 22 octobre, les agriculteurs se sont mobilisés dans les rues pour dénoncer les critiques dont ils sont victimes. Henriette Strub est l'une des leaders du mouvement et possède un élevage de 150 vaches laitières dans la région. Elle se dit fatiguée de devoir répondre de plus en plus souvent aux soupçons de maltraitance animale et de production trop intensive.

Trop de nitrates dans les nappes phréatiques

En bordure du cortège, la ministre de l'Agriculture de la Basse-Saxe, Barbara Otte-Kinast, n'est pas convaincue. "On ne peut pas continuer comme avant, on a beaucoup trop de nitrates dans les nappes phréatiques, il faut trouver des solutions. On doit informer les agriculteurs et leur expliquer pourquoi les mesures sont nécessaires", estime la responsable politique. Le gouvernement allemand vient de décider l'interdiction du glyphosate d'ici 2024 et envisage d'imposer une réduction des cheptels pour lutter contre les gaz à effet de serre.