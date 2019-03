Alimentation : les chips françaises, du champ au sachet

La chips : plates, ondulées, au poulet ou au comté, il y en a pour tous les goûts dans les rayons. Un marché dynamique pour de grandes marques internationales, que des agriculteurs français ont décidées de concurrencer. Les frères Bourdelet, agriculteurs, qui produisent des pommes de terre depuis 25 ans dans la Marne, les transforment désormais en chips pour le marché industriel. Ils viennent de créer leur propre marque.

Une chips française moins salée

"Le marché de la chips et du snacking est porteur, et curieusement on est que très peu d'agriculteurs à transformer les pommes de terre en chips", explique David Bourdelet. "La taille de nos exploitations ne nous permet pas de vivre correctement, il faut se diversifier", estime Emmanuel Bourdelet. Pour se faire un nom, les deux frères misent sur une chips avec 20% de sel en moins.

Le JT

Les autres sujets du JT