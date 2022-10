Alimentation : la micro-pousse peut-elle devenir l’aliment du futur ?

Dans une forêt miniature, il existe une piste pour l’alimentation du futur. Ce sont les micro-pousses, de jeunes plantes qui demandent peu de ressources. À Montreuil (Seine-Saint-Denis), une entreprise en produit six tonnes par an, dans seulement 300 m2. Le tout est cultivé sans pesticide, ni OGM. L’eau est recyclée et l’énergie est économisée au maximum. "On travaille surtout sur des variétés qui poussent très vite et qui demandent très peu de lumière pour pousser", explique Xinhui Xu, cofondateur d’Hydropousse.

Des micro-pousses dans des restaurants étoilés

Leurs plantes sont éclairées à la lumière violette, peu énergivore. Récoltées tous les dix ou vingt jours, les micro-pousses offrent un rendement important. Par ailleurs, elles ont plus de vertus que les fruits et légumes. Elles sont notamment très riches en nutriments. À terme, elles pourraient contribuer à une meilleure alimentation. Les chefs de restaurants étoilés se sont déjà emparés de ces micro-pousses.