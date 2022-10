Alimentation : en Belgique, des champignons sont produits à partir de bière et de pain

Une entreprise belge s'est donné pour but de produire des champignons à partir de déchets de pain et de bière. Ces champignons remplacent des espèces qui sont généralement importées.

À Anderlecht (Belgique), des champignons sont produits à partir de deux ingrédients. Le premier ingrédient est du pain bio invendu en magasin. "L'idée, c'est que ça va vraiment donner l'azote en substrat de champignon", explique Quentin Declerck, cofondateur de la champignonnière. Le pain rassis est ensuite broyé pour former une poudre très fine. Celle-ci est alors mélangée au deuxième ingrédient : de la bière.

Une démarche de circuit court

La drêche de bière est utilisée. Il s'agit d'un résidu issu du brassage. Le mélange est enfermé dans des sacs afin de former des substrats, qui donneront naissance aux champignons. L'entreprise produit huit à dix tonnes de champignons par an. Les variétés produites sont exotiques, ce sont celles qui sont généralement importées de l'étranger. En plus de réutiliser des déchets de pain et de bière, l'entreprise s'inscrit dans une démarche de circuit court avec des champignons livrés à vélo.