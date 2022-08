Alimentation : des fruits et légumes toujours plus chers

En plus de l'inflation, les canicules et la sécheresse persistante ont fait grimper les prix des fruits et légumes. Chacun doit composer, des consommateurs aux commerçants.

Sur le marché de Montbéliard (Doubs), les prix des fruits et légumes sont en augmentation, jeudi 25 août. "La pomme de terre, avant, était le légume du pauvre. Que maintenant, la pomme de terre est le légume du riche. Quand vous voyez 4 euros le kilo de Délicatesse, avant, vous en aviez pour un euro...", commente Régis Martin, commerçant. Les habitués s'en sont rendu compte, entre incompréhension et résignation. "Il y a quand même abondance de fruits, il a fait chaud, donc on n'explique pas cette inflation… C'est un profit en fait", estime ainsi une cliente.



+ 11% pour les fruits et légumes

"Une petite augmentation. Ça fait partie des généralités, actuellement", confie une autre. Les conditions météo, entre chaleur et manque de pluie, ont eu des conséquences sur la production. À ceci s'ajoutent l'augmentation du prix des carburants, ou des engrais. Un magasin de producteurs, où tout est local, essaye de contenir les tarifs. "On a le mérite aussi d'être sur des petites exploitations, et qui peuvent se permettre de dire : 'Allez, on n'augmente pas les prix'", confie François Ciresa, président de Cœur Paysan Sochaux (Doubs). En France, le prix des fruits et légumes a grimpé de 11% depuis 2021.