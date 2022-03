Aides aux agriculteurs : "Il faut que les industriels jouent le jeu", met en garde Julien Denormandie

C. Roux

Un plan de résilience de 7 milliards d'euros a été annoncé par le gouvernement, mercredi 16 mars. Quel sera le montant des aides pour les agriculteurs ? "Rien que sur l'alimentation animale, c'est une aide de 400 millions d'euros", explique Julien Denormandie, ministre de l'Agriculture, invité des "4 Vérités" de France 2, jeudi 17 mars.

"Il y a une augmentation de facto" sur les prix alimentaires

L'exécutif veut ouvrir de nouvelles négociations avec les producteurs. "Cela veut dire qu'aujourd'hui, avec ce plan, on arrive à apporter des réponses très concrètes face à l'augmentation du coût de production. Mais au même moment, on sait bien qu'il faut que les industriels, la grande distribution, soient solidaires et jouent le jeu. Un agriculteur ne peut pas prendre sur son propre revenu l'ensemble des surcoûts", précise Julien Denormandie. "Il y a une augmentation de facto" sur les prix alimentaires, ajoute-t-il.

Comment faire pression sur les distributeurs ? "Dans le cadre des denrées alimentaires, on a passé une nouvelle loi qui s'appelle Egalim 2. Elle vise à imposer aux distributeurs de partir des coûts de production de nos agriculteurs. Il faut l'appliquer, on met beaucoup de pression pour qu'elle soit appliquée", assure le ministre de l'Agriculture.