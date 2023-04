Agriculture : une ferme économe en carbone dans le Cantal

Dans le Cantal, une exploitation agricole participe à une expérimentation réduisant le bilan carbone, tout en faisant des économies.

À l'œil nu, difficile de voir une différence. Pourtant, sur cette exploitation agricole, le bilan carbone est passé à la loupe. “On a un produit qui est vertueux et sain. Pour le consommateur, c’est très important. Si en plus du côté du bilan carbone ça se ressent, on est bénéfique des deux côtés”, se réjouit Frédéric Capsenroux, agriculteur. Une ferme bas carbone, Frédéric a franchi le pas de l'expérimentation il y a quelques semaines avec l’aide de Sara, la référente sur le département.

700 fermes européennes concernées

Alimentation exclusive à l’herbe, vêlage plus précoce et plantation de haies, en cinq ans Frédéric pourrait produire 244 tonnes de CO2 en moins, soit la consommation annuelle de 30 Français, le tout en faisant des économies. En Europe, 700 fermes participent à l'expérimentation “Life Carbon Farming”, dont 30 dans le Cantal.