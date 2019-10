Agriculture : un numéro gratuit pour répondre aux questions des consommateurs

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Les agriculteurs en ont assez d'être pointés du doigt pour leurs pratiques. Et si certains manifestent, d'autres ont choisi de mettre en place un numéro gratuit pour renouer le contact avec les consommateurs. Au bout du fil, des agriculteurs se relaient et répondent aux questions sur leur travail. Un producteur des Yvelines est à l'origine de la plateforme avec deux autres agriculteurs de région parisienne. Ainsi, à une interlocutrice qui s'inquiète des épandages de pesticides, il répond être formé pour le faire dans les conditions les plus saines possible pour les habitants.

Un contact "rassurant"

"Nous avons fait tous les trois un constat que si l'image de l'agriculture était de plus en plus difficile, le contact avec l'agriculteur était, lui, rassurant et de confiance", explique Jérôme Régnault, céréalier. Ils sont une centaine, désormais, à participer à ce service. Ils se relaient toutes les deux heures, portable en poche sur les exploitations.

