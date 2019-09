Agriculture : un collectif ouvre un numéro vert pour répondre aux inquiétudes des consommateurs

Après dix années passées dans une agence de communication, Fanny a choisi la vie au pré. Et c'est en plein travail qu'elle est appelée : au bout du fil, un consommateur. "En général, quand la viande est élevée en plein air, c'est bien stipulé sur l'emballage." Des premières réponses sur l'élevage, et pour plus de détails, le consommateur est réorienté.

130 membres du collectif se relaient pour répondre au téléphone

Avec des collègues du bassin parisien, Fanny a créé un collectif d'agriculteurs. Financé par une cagnotte internet, un numéro vert vient d'être mis en place pour rassurer les consommateurs. "Ce n'est pas parce qu'on a vu un élevage à la télévision que tous les élevages sont pareils. Ce n'est pas parce qu'un agriculteur pollue quelque part que tout le monde pollue comme ça. Il faut rétablir le dialogue et la vérité", explique l'éleveuse. 130 membres du collectif se relaient au téléphone. Ils sont tous issus d'exploitations à taille humaine.

