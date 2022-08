Agriculture : les producteurs misent de plus en plus sur la culture du quinoa

Face à la sécheresse qui gagne tout le pays en ce début du mois d’août 2022, les agriculteurs s'adaptent. Dans les champs, de nouvelles plantations voient le jour comme le quinoa. Cette graine n'a besoin que de très peu d'eau pour pousser. Samuel Gourdien est référent technique pour le quinoa à la coopérative agricole des Pays de la Loire. Selon lui, "on va avoir une graine de très belle couleur et aussi avec un grain qui est assez gros. Donc cette année va être une bonne année en qualité et en quantité".

Une culture moins gourmande en eau

Dans le territoire, la culture du maïs a laissé place à celle du quinoa, avec un principal atout face au réchauffement climatique : "C’est une culture qui est moins gourmande en eau. Donc ça permet d’économiser un peu l’eau", explique un producteur de quinoa. En misant sur cette culture plutôt que le maïs, l’agriculteur économise jusqu’à mille mètres cube d’eau par hectare.