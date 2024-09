Agriculture : Lactalis annonce réduire sa collecte de lait en France

Le géant Lactalis va réduire sa collecte de lait en France, provoquant l'inquiétude chez les éleveurs. Au moins 510 producteurs seraient concernés partout en France.

Jérôme Bossard, éleveur et président de l'association des producteurs de lait Sèvre et Loire, a dû apprendre, jeudi 26 septembre, aux éleveurs de sa région que d'ici à la fin de l'année 2025, Lactalis n'achètera plus leur lait. "C'est la brutalité, c'est la façon de faire", regrette-t-il, alors qu'il venait d'investir 200 000 euros pour un nouvel hangar. Lactalis lui achète tout son lait, mais cela s'arrêtera au 31 décembre 2025.

Quelles régions seront concernées ?

Lactalis réduit sa collecte de 450 millions de litres de lait et au moins 510 producteurs seraient concernés partout en France. Le Puy-de-Dôme craint de payer l'éloignement géographique et d'être particulièrement touché. En Mayenne, les exploitations pourraient aussi être visées, car trop éloignées les unes des autres. Les éleveurs attendent que Lactalis dévoile dans le détail comment et où exactement le géant laitier diminuera les volumes achetés.

