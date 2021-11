Agriculture : la nouvelle PAC dévoilée

Le parlement européen a tranché mardi 23 novembre. La politique agricole de l'Europe sera un peu moins commune à partir de 2023. Chaque État va choisir comment il décline localement les objectifs européens, avec tout de même un contrôle de Bruxelles (Belgique). Les pays doivent finaliser leur propre plan stratégique national, en détaillant où vont les fonds européens, et ce d'ici la fin de l'année. Bruxelles jouera un rôle important en vérifiant si ces plans sont en conformité avec les objectifs européens. Si le plan n'est pas à la hauteur des ambitions, une suspension des versements serait alors possible.

Soutenir les jeunes agriculteurs

La nouvelle PAC doit permettre de mettre en place une agriculture plus respectueuse de l'environnement. De plus, au niveau social, au moins 10% des fonds devront être versés aux petites et moyennes exploitations. 3% du budget vise à soutenir les jeunes agriculteurs. Les États membres doivent encore approuver formellement cette réforme. Certains élus expriment leur inquiétude. "L'essentiel du budget continuera d'être dépensé sous forme d'aides à l'hectare que l'on verse sans prise en compte des modes de production et sans prise en compte des prix et des revenus agricoles", juge l'eurodéputé socialiste Éric Andrieu.