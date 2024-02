Agriculture : la Commission européenne adopte l'exemption aux obligations de jachères

Victoire pour les agriculteurs. La Commission européenne a adopté mardi 13 février pour l'année 2024 une exemption partielle aux obligations de jachères prévues par la Politique agricole commune (PAC), une revendication-clé des récentes manifestations agricoles.

Pour toucher les aides de la PAC, les agriculteurs devront désormais laisser au moins 4% des terres arables en cultures intermédiaires ou fixatrices d'azote (lentilles, pois...) et non plus seulement en jachères et surfaces non-productives (haies, bosquets, mares...), selon une décision publiée au Journal officiel. Ce seuil a par ailleurs été abaissé par rapport à 7% initialement proposé fin janvier.

Méthode traditionnelle de regénération des sols, la jachère avait disparu avec l'apparition de désherbants et d'engrais chimiques, avant de réapparaître dans la PAC en 1992 comme outil de lutte contre la surproduction. Les agriculteurs devaient dorénavant geler des terres en échange d'aides.