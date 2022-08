Agriculture : l'AOP Salers suspend sa production en raison de la sécheresse

Un fromage emblématique du Cantal, le Salers, voit sa production interrompue en raison de la sécheresse. Les vaches n’ont plus d’herbes à pâturer, et il est en effet devenu impossible pour les éleveurs de respecter le cahier des charges très strict de l'AOP.

Le constat est sans appel : trop sec, et pas de pluie prévue. Les verts pâturages de Vézac (Cantal) ne sont qu'un lointain souvenir, vendredi 12 août. "Comme on peut le voir, on n'a plus rien. Tout est sec, un vrai paillasson. Puis c'est sur toute l'exploitation", confie Stéphanie Gardes, de la Gaec de Vézac. Ses 50 vaches ne peuvent plus se nourrir d'herbe. Il faudrait les alimenter à base de fourrage, mais dans la ferme reprise à son père il y a cinq ans, elle produit du Salers. Or, le cahier des charges de l'AOP de ce fromage est très strict : les vaches doivent se nourrir d'au moins 75% d'herbe.

Activité interrompue jusqu'au moins fin septembre

Elle espère pouvoir reprendre son activité fin septembre, si les pluies arrivent. À la place du Salers, elle produit du Cantal fermier, vendu moins cher. Laurent Lours, président de l'AOP Salers, prépare, lui aussi, désormais du Cantal. Selon lui, l'arrêt temporaire de la production est nécessaire. "On produit du fromage, mais derrière, le consommateur il veut un produit de qualité, un produit avec des saveurs. Et ses saveurs, on ne les a qu'avec l'herbe", explique-t-il. 1 200 tonnes de Salers sont produites chaque année. Si la sécheresse perdure, la pénurie se fera sentir durant l'hiver pour les consommateurs.