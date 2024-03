Agriculture: de l’eau pour chauffer les serres à l’énergie solaire

De nouvelles serres bioclimatiques, en plein boom à Marseille, permettent de ne plus avoir de facture d’énergie grâce aux rayons du soleil. L'avenir de l’agriculture ?

Sur les hauteurs de Marseille (Bouches-du-Rhône), une ferme urbaine produit des micro-pousses pour les restaurants de la ville. Brocolis, radis, choux ou encore moutarde, il faut absolument protéger les plants du froid. "C’est le tout début de cycle de vie d’une plante, le moment où il faut absolument la protéger. (…) Il suffit d’une nuit sous gel pour que la plante rende l’âme", explique Benjamin Denjean, co-fondateur du Paysan Urbain.

Stocker l’énergie solaire

Dans une serre bioclimatique, il n’y a pour autant aucun chauffage. La température reste positive grâce à des bidons d’eau qui stockent l’énergie du soleil pendant la journée. C’est une association qui aide à la conception et eu financement de ces structures. Ici, elle a coûté 14 000 euros, mais depuis, l’agriculteur n’a plus aucune facture d’énergie. La solution séduit écoles, gros et petits exploitants. Depuis 2015, une douzaine de serres bioclimatiques ont été installées en Provence, et autant de projets sont déjà lancés.