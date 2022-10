Agriculture : dans le Pas-de-Calais, un vin Ch'ti cultivé sur un terril

C. Colnet, L. De Pavant, A-.M. Boudin

Sur la colline noire de Haillicourt (Pas-de-Calais), symbole du passé minier de la région, 3 000 pieds de vignes sont vendangés par une cinquantaine de bénévoles, défiant une pente vertigineuse. Les vignes y ont été plantées il y a dix ans par Olivier Pucek, viticulteur, installé en Charente mais originaire de la région. “Pour faire mûrir du raisin, il faut de la chaleur et du soleil, explique-t-il. On savait qu’on pouvait récupérer cela sur le terril.” Le schiste et la pente aident à faire monter la température de la terre, et à faire pousser le raisin, qui donnera du Chardonney.

Du vin dans le Nord, un projet pas si fou

Cette vendange donne le “Charbonnay”. “Je ne retrouve pas le goût du charbon”, soulève Henri Jammet, vigneron de la région. Faire du vin dans le Pas-de-Calais, un projet fou ? Pas tant que ça, selon des experts climatiques. Selon la projection, le réchauffement climatique permettra dès 2050 de produire du vin bien au-delà des régions viticoles traditionnelles. Les Hauts-de-France, la Bretagne et la Normandie pourraient, à l’avenir, avoir un climat parfait pour la viticulture.