Agriculture : à cause du gel printanier, le miel vient à manquer

À chaque fois qu'il se rend auprès de ses ruches, c'est le même constat pour Robert Thomas, apiculteur à Franconville (Meurthe-et-Moselle) : des rayons quasi vides, et seulement quelques grammes de miel présents. D'ordinaire, il récolte du miel de sapin, en altitude. Mais avec la grêle du printemps dernier, les abeilles ne trouvaient pas de quoi manger. Alors, l'apiculteur s'est installé en plaine, à côté d'un champ de tournesol. Toutefois, rien n'y a fait : le peu de miel obtenu servira à nourrir ses abeilles.

Certaines variétés manquent déjà

"Sur une exploitation comme la mienne, où il y a 400 ruches, on arrive à faire entre 12 et 15 tonnes en moyenne, explique Robert Thomas. Et cette année, on en est à 1,5 tonne." Cette année, en France, la baisse de production de miel est généralisée. Dans un magasin de produits locaux à Vandœuvre-lès-Nancy, où Robert Thomas livre son miel, certaines variétés manquent déjà, comme le miel d'acacia. Faute de production, le peu de miel coûtera plus cher le mois prochain. Face à cette situation exceptionnelle, les syndicats de professionnels réfléchissent à demander l'état de calamité apicole d'ici la fin de la saison.