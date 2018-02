Agriculteurs : journée de mobilisation dans toute la France

Bordeaux (Gironde), Besançon (Doubs), Vienne (Isère), Rouen (Seine-Maritime) : partout en France, les agriculteurs font entendre leur voix. La première de leurs inquiétudes concerne un accord négocié avec quatre pays du Mercosur : le Paraguay, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay. Les agriculteurs redoutent des importations massives de bœuf sud-américain, 90 000 tonnes, et dénoncent une concurrence déloyale, soumises à moins de contraintes et donc des produits de moins bonne qualité.

Les jeunes agriculteurs reçus par Emmanuel Macron

Autre crainte : la nouvelle carte des Zones défavorisées. Cette carte détermine les aides européennes pour les agriculteurs situés dans des zones peu favorables. Près de 1400 exploitants sont exclus de la nouvelle carte et redoutent un avenir sombre. Enfin, le plan loup suscite la colère des éleveurs : en 2018, 40 loups maximum seront abattus en France. Demain jeudi 22 février, 1000 jeunes agriculteurs seront reçus par le Président de la République.

