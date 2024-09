Emploi : en France 58,4% des seniors ont un travail, un taux au plus haut niveau depuis 1975, mais en dessous de la moyenne européenne

En plein débat autour de l'avenir de la réforme des retraites et dans l'attente de la composition du nouveau gouvernement, un éclairage sur le travail des seniors. Le taux d'emploi des 55-64 ans augmente en France mais reste en deçà de la moyenne européenne. 58,4% des seniors ont un travail, un taux d'emploi au plus haut niveau depuis 1975. Mais ce taux est inférieur de près de 27 points à celui des 25-49 ans, selon des chiffres que publie mercredi 11 septembre la Dares, la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques.

Le taux d'emploi des seniors augmente de façon quasi-continue depuis 2000, d'un point par an en moyenne. C'est en partie la conséquence des différentes réformes des retraites qui allongent les durées de cotisation, puis reculent l'âge d'ouverture des droits. L'augmentation est encore plus prononcée depuis 2014 pour les 60-64 ans.

Le taux d'emploi des hommes supérieur à celui des femmes

Si on regarde dans le détail, ce taux d'emploi est un peu plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Il diminue nettement avec l'âge : à 60 ans, environ une personne sur six est retraitée, plus de deux sur trois le sont à 63 ans.

Si on compare à l'échelle européenne, la France occupe la 17e place sur les 27 pays de l'UE pour le taux d'emploi des seniors, ce qui représente 5 points et demi en-dessous de la moyenne européenne.