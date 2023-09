Le taux d'emploi des seniors atteint 56,9 % en 2022, en légère augmentation sur un an

D'après les derniers chiffres du ministère du Travail publié mercredi, le taux d'emploi des seniors était de 56,9% sur l'année 2022 contre 56% en 2021.

Le taux d'emploi des seniors a atteint 56,9% en 2022, un chiffre en légère augmentation par rapport à l'année précédente, selon les derniers chiffres de la Direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques (Dares) du ministère du Travail publiés mercredi 6 septembre 2023.

Ce taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire des personnes dont l'âge est compris entre 55 et 64 ans, "continue d'augmenter pour atteindre son plus haut niveau depuis 1975", écrit la Dares dans cette étude. Il était de 56% en fin d'année 2021. Il se situe toutefois toujours largement en dessous de la moyenne européenne, de cinq points. Pour la catégorie des 60-64 ans, le taux d'emploi des seniors est même inférieur de douze points par rapport à la moyenne européenne. La France se situe en dix-septième position parmi les 27 Etats membres de l'Union européenne.

Employés et ouvriers trois fois plus au chômage que les cadres

Le taux d'emploi des seniors femmes est plus bas que celui des hommes, et lorsqu'on regarde les âges, il est de plus en plus faible au fur et à mesure du vieillissement. Le taux d'emploi est 76% pour les 55-59 ans, 36% pour les 60-64 ans, et moins de 20% à partir de 64 ans. À 60 ans, une personne sur six est retraitée, plus des deux-tiers à 63 ans.

Les cadres, les agriculteurs, les commerçants et chefs d'entreprise partent en moyenne plus tard à la retraite que les professions intermédiaires, les ouvriers et les employés. La Dares avance plusieurs facteurs d'explication : la soutenabilité du travail et l'entrée plus tardive dans la vie active. Quant au chômage des seniors, il baisse sur l'année, pour atteindre 5,7%. Là aussi, il augmente avec l'âge et est de 7% pour les 60-64 ans. Si l'on se penche sur les professions, entre 55 et 59 ans, les employés et les ouvriers sont trois fois plus au chômage que les cadres.