Emploi des jeunes : avec des "astuces" et des exercices pratiques, Pôle emploi fait une expérimentation dans des lycées professionnels

"En partant du site de la bonne boîte, vous devez me trouver cinq entreprises susceptibles de vous recruter." Marine Accou, conseillère au Pôle emploi de Nancy, intervient régulièrement au lycée professionnel Marie Marvingt, à Tomblaine (Meurthe-et-Moselle) depuis le mois de janvier. Sa mission : apprendre aux lycéens volontaires les techniques de recherche d'emploi. CV, lettre de motivation, entretien d'embauche... L'exercice, ce jour-là, est d'identifier des entreprises sur internet. "Pour préparer sa candidature, on peut trouver le nom, le prénom du directeur, du PDG, du chargé de recrutement", explique-t-elle.

"On peut personnaliser sa candidature. À l'entretien, on arrive plus serein parce qu'on montre à l'employeur qu'on s'est intéressé à l'entreprise." Marine Accou, conseillère au Pôle emploi de Nancy à franceinfo

Dans la salle, une dizaine de lycéennes, comme Esther, 18 ans, sont présentes. La jeune femme s'apprête à passer son bac pro esthétique. Elle veut rentrer tout de suite dans le monde du travail et dit avoir beaucoup appris avec la conseillère.

"On a fait des mises en scène entre nous : comment se comporter à un entretien, la tenue et l'importance du langage corporel, raconte l'étudiante. On a vraiment pu comprendre que la façon de se tenir, la façon de parler, le ton qu'on emploie, c'est très important. Il y a aussi le fait de faire la différence entre le savoir-être et le savoir-faire, parce que, là aussi, on a parfois du mal à remplir la case compétences sur nos propres CV. On a pu bénéficier de l'aide et des astuces pour pouvoir compléter tout ça", décrit la jeune femme.

Des élèves du lycée professionnel Marie Marvingt à Tomblaine, près de Nancy, participent à une expérimentation menée par Pôle emploi et SciencesPo. (SARAH LEMOINE / RADIO FRANCE)

Moins de la moitié des élèves embauchés six mois après le diplôme

Atteindre le plein emploi d'ici la fin du prochain quinquennat : c'est la promesse d'Emmanuel Macron qui veut ramener le taux de chômage autour de 5%, soit deux points de moins qu'aujourd'hui. Parmi les points noirs, il y a la situation des jeunes. Actuellement, 36% seulement des élèves qui sortent de lycée professionnel sont en emploi après six mois juste après un CAP ou bac Pro. Les autres se perdent en chemin.

Ceux qui bénéficient de cet accompagnement avec Pôle emploi vont-ils décrocher plus facilement un travail ? C'est ce que cherche à mesurer Sciences Po, qui est à l'origine de cette expérimentation, et qui s'est inspiré du Japon. "Dans les années 50, un système a été élaboré, consistant à accompagner les jeunes dès l'équivalent de la seconde en lycée professionnel vers les entreprises, et ce système va perdurer, explique l'enseignant Pierre Cahuc. Il y a tout ce travail de rencontres entre les jeunes et les conseillers équivalents de Pôle emploi."

"Au Japon, plus de 95% des jeunes trouvent systématiquement un emploi chaque année dans le cadre de ce dispositif." Pierre Cahuc à franceinfo

En France, l'expérimentation s'achèvera cet automne. Les résultats seront connus en 2024.