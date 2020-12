Chômage partiel : l'indemnisation prolongée jusqu'à fin janvier pour tous les secteurs

Cette mesure concerne les secteurs plus touchés par la crise, pris en charge à 100% par l'Etat, et les autres secteurs, qui sont à 15% de reste à charge, a indiqué la ministre du Travail.

Une bonne nouvelle pour les entreprises en difficulté. La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a annoncé, mercredi 9 décembre, le maintien des conditions actuelles d'indemnisation du chômage partiel jusqu'à fin janvier.

Elisabeth Borne sur le chômage partiel: au delà du 1er janvier, l'Etat continuera à "prendre en charge 100% de la rémunération pour toutes les entreprises fermées totalement ou partiellement"



Pour les secteurs protégés, les plus touchés par la crise, la prise en charge du chômage partiel à 100% sera prolongée "jusqu'à fin janvier, moi je souhaite qu'on aille jusqu'à fin février", et "pour les autres qui sont à 15% de reste à charge, on prolongera ce taux au cours du mois de janvier", a indiqué Elisabeth Borne sur BFM Business.

Les jours de carence supprimés pour les malades du Covid-19

"Mais ensuite, on doit passer, sauf évidemment bouleversement de la situation sanitaire, à un reste à charge pour l'entreprise de 40%, ce qu'on avait prévu de faire au moins de novembre", a poursuivi la ministre. Elle a invité les entreprises des secteurs moins touchés par la crise qui anticipent une baisse d'activité plus durable à se saisir des accords d'activité partielle longue durée (APLD), un dispositif qui garantit "une prise en charge avec un reste à charge de 15% dans la durée, jusqu'à deux ans".

La ministre a par ailleurs indiqué que les trois jours de carence en vigueur dans le privé en cas de maladie, seraient "supprimés, comme dans la fonction publique" pour les malades du Covid-19, une disposition qui sera mise en oeuvre "au début de l'année 2021".